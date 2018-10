Fernando Sobral fsobral@negocios.pt 29 de outubro de 2018 às 21:49

O samba de Bolsonaro O samba é o espelho da alma brasileira. Em 1986, a escola Império Serrano cantava nas ruas cheias de devoção carnavalesca: "Me dá, me dá/ Me dá o que é meu/ Foram vinte anos/ Que alguém comeu."