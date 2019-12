O sobreaquecimento bolsista em 2019

O ano de 2019 ficou marcado por diversas disputas comerciais com a imposição norte-americana de exageradas barreiras tarifárias contra vários parceiros, nomeadamente contra a China e a União Europeia. Mas também marcado por um crescimento anémico na Europa e com as principais previsões a antecipar um 2020 ainda mais estagnado.

A crescimento chinês reduziu-se ligeiramente, arrastando toda uma cadeia de fornecimentos externos não compensados pelo crescimento de outros países. Nas estimativas do Fundo Monetário Internacional o crescimento mundial mantém-se a níveis muito débeis em torno dos 3%. Assim as grandes subidas das principais bolsas não estão minimamente em linha com a economia real. As políticas dos Bancos Centrais das principais potências ocidentais promovem uma abundante liquidez que se dirige preferencialmente para as aplicações financeiras especulativas bolsistas. Em contraponto as políticas de austeridade impedem o investimento público, limitam o mercado interno e travam o crescimento da economia real. É esta dupla política de liquidez e austeridade que está a causar o problema que, a não ser invertida, nos pode rebentar nas mãos. Esta divergência entre a crescente valorização bolsista e a fraqueza do crescimento económico significa, por outro lado, uma cada vez maior concentração de recursos financeiros nas mãos dos detentores de capital em detrimento de outros setores sociais. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, um alinhamento entre o sobreaquecimento bolsista e anemia da economia real vai tornar-se imperativo. Quando e como não o antecipamos, mas estamos certos que tomará as formas de nova e violenta crise financeira de magnitude e que o nosso país, tão aberto e dependente, não ficará imune. O ano de 2020 que se aproxima será, assim, um ano pleno de riscos, o que significa também prenhe de oportunidades. Saibamos evitar os primeiros agarrar as segundas. Economista