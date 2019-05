O turismo vai duplicar em Portugal

E ainda bem. No dia em que Portugal deixar de aparecer na lista dos melhores destinos do mundo, no dia em que deixarmos de ser interessantes como nova morada para milhares de europeus seduzidos pela redução de impostos ou simplesmente pelo sol, voltaremos a ser o que éramos: aquele país que grande parte das pessoas não sabia identificar no mapa a não ser pelo futebol. Não nos iludamos - foi o turismo que nos tirou da crise e só o turismo nos pode manter fora dela.

Como há sempre quem insista que isto é falso, ou meia-verdade, convém esclarecer o óbvio. O turismo sozinho não nos tirou da crise. Mas sem ele, e este é ponto mais ignorado nesta discussão, todos os outros factores que nos resgataram do fundo do poço - incluindo a valorização do selo "Made in Portugal", a explosão de investimento externo, o aumento das exportações e até a relevância política de Portugal na Europa - seria infinitamente mais difícil.

Esqueçam-se os números das dormidas, das entradas e saídas. A contaminação positiva do turismo em todos os pontos sensíveis da economia é o que realmente importa. É por tanta gente relevante nos visitar e escolher para viver que entrámos nesta órbita de sucesso, absolutamente impensável há uma década, e que qualquer empresário que ande lá por fora - seja a vender rolhas, sapatos, hotéis ou comida - saberá comprovar.

Sentirmo-nos ameaçados com este diagnóstico, por outro lado, por o turismo ser um sector frágil, volátil e ameaçador do património, é o primeiro passo da tragédia. Quanto mais tempo perdemos a lutar contra a inevitável avalancha de visitantes, menos tempo teremos para acomodar os seus efeitos. E é claro que há efeitos. Alguns podem ser graves e urgentes. Mas não os vamos contornar enquanto continuarmos enganados sobre a possibilidade (falsa) de parar o turismo ou confiná-lo aos limites que cada um tem na cabeça.

O importante neste momento é assumirmos a frase que não queremos ouvir: sim, o turismo vai duplicar. O novo aeroporto do Montijo e o alargamento do existente, na Portela, vai permitir-nos receber mais 26 milhões de visitantes, em cima dos 29 que já recebemos em Lisboa em 2018. E ainda temos o terminal de cruzeiros, cujo crescimento é mais lento mas seguro, e depois teremos todos os aeroportos do país cuja capacidade será certamente discutida assim que se lançar a primeira pedra no Montijo. Nada disto é rumor, vai acontecer.

Ora, se a oferta aumenta e a procura continua em máximos de sempre - muito por culpa do boca à boca global das redes sociais -, é fácil perceber o que vai acontecer nos próximos cinco a dez anos. Queremos assobiar para o lado e alinhar na conversa snobe do "não-ao-turismo"? Ou aceitar os factos e tentar fazer de Portugal o primeiro país do mundo que consegue incorporar o turismo no seu ADN histórico e social? É que enquanto nos puxarem para discutir a primeira pergunta, nunca conseguiremos discutir a segunda.

