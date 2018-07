Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 02 de julho de 2018 às 21:30

Obrigado, dr. Passos… perdão, dr. Costa A recuperação do tempo de serviço dos professores vai ter de aguardar por melhores dias. Não se pode gastar dinheiro numa obra como a melhoria do IP3 e gastar 600 milhões de euros com a recuperação do tempo de serviço dos professores (para efeitos de carreira).