Bruno Faria Lopes brunolopes@sabado.cofina.pt 19 de dezembro de 2019 às 20:58

OE2020: método, carga, sinais e política

Ao quinto orçamento temos a obrigação de conhecer o método Centeno para baixar expectativas. A carga fiscal sobe e isso tem um significado que o Governo não quer assumir. Há sinais no sentido certo no OE, mas que servem mais a retórica do que soluções. Na política: OE tem aprovação garantida, mas há ironia à espreita.