Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 28 de maio de 2019 às 21:30

“Oh António, estás doido?”

A Autoridade Tributária montou com a GNR uma operação auto-stop para apanhar contribuintes em falta. Na operação, que terá cruzado dados dos devedores com matrículas das viaturas, os condutores que não pagassem as dívidas no local eram informados de que as viaturas poderiam ser penhoradas.