Armando Esteves Pereira 11 de outubro de 2018 às 19:39

Orçamento segue código genético eleitoralista Nesta legislatura, o Orçamento do Estado sempre foi uma arma para conquistar a simpatia dos votantes com aparente devolução de rendimentos a grandes faixas do eleitorado. Mas esta cenoura bem promovida esconde sempre o pau da austeridade.