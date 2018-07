Os avanços e os recuos nos planos para o IPO da Aramco

Foi no início de 2016 que surgiram as primeiras notícias sobre uma eventual oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Saudi Aramco.

Perante a quebra dos preços do petróleo, o governo saudita admitiu a possibilidade de abrir o capital da maior petrolífera do mundo a investidores estrangeiros. Nos meses seguintes discutiram-se "timings" para a colocação em bolsa, as praças que poderiam acolher a operação e, até, os possíveis moldes em que decorreria a dispersão no mercado accionista.



Dois anos e meio depois, a companhia saudita continua sem abrir o seu capital. E o tão esperado IPO poderá mesmo não passar de um sonho. É que, segundo informações divulgadas no final da semana, os planos para a entrada em bolsa da petrolífera estatal saudita encontram-se parados e a operação poderá mesmo não acontecer.



A notícia avançada pelo Wall Street Journal adianta que uma fonte da empresa disse ao jornal norte-americano que "toda a gente está praticamente convencida de que a operação não se realizará". A crescente instabilidade nos mercados financeiros, associada à recuperação dos preços do petróleo, poderá estar a dissuadir os responsáveis sauditas de avançar com aquela que poderia ser a "operação do século".