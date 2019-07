Os bloqueios económicos da América e o Direito Internacional

Bloqueios militares são atos de guerra e, por isso, estão sujeitos à lei internacional, incluindo a supervisão do Conselho de Segurança da ONU. Os bloqueios económicos dos EUA são semelhantes em função e resultado aos bloqueios militares, com consequências devastadoras para as populações civis, e com o risco de provocar uma guerra.