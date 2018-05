Os fracos argumentos da América contra a China

À primeira vista, o Representante do Comércio dos Estados Unidos (USTR) Robert Lighthizer parece ter apresentado fortes argumentos contra a China no chamado relatório da Secção 301, divulgado a 22 de Março. Apresentada num documento detalhado de 182 páginas (que, com 1.139 notas de rodapé e cinco apêndices, faria qualquer equipa jurídica corar de orgulho), a acusação do USTR contra a China por práticas comerciais desleais em relação à transferência de tecnologia, propriedade intelectual e inovação parece urgente e convincente. Foi rapidamente aceite como evidência fundamental para justificar as tarifas e outras medidas comerciais punitivas que o governo do presidente Donald Trump iniciou contra a China nos últimos meses. É uma munição poderosa numa potencial guerra comercial.

Mas não nos deixemos enganar. O relatório está muito longe da realidade em várias áreas-chave. Primeiro, acusa a China de "transferência forçada de tecnologia", argumentando que as empresas dos EUA têm de entregar os modelos de tecnologias patenteadas e sistemas operacionais para fazer negócios na China. Esta transferência é supostamente realizada dentro da estrutura de acordos de joint-venture - parcerias com empresas domésticas que a China e outros países estabeleceram há muito como modelos para o crescimento e expansão de novos negócios. Actualmente, existem mais de 8.000 joint-ventures a operar na China, em comparação com um total de mais de 110.000 joint-ventures e alianças estratégicas que foram estabelecidas em todo o mundo desde 1990.

Os EUA e outras corporações multinacionais entram de forma voluntária nesses acordos legalmente negociados por razões comercialmente sólidas - não apenas para estabelecer uma posição nos mercados domésticos em rápido crescimento da China, mas também como uma forma de melhorar a eficiência operacional com uma plataforma chinesa offshore de baixo custo. Retratar as empresas americanas como vítimas inocentes da pressão chinesa está em desacordo com a minha própria experiência como participante activo na joint venture do Morgan Stanley com o China Construction Bank (e alguns pequenos investidores minoritários) para estabelecer a China International Capital Corporation em 1995.

Sim, quando nos juntámos aos nossos parceiros na criação do primeiro banco de investimento da China, partilhámos as nossas práticas comerciais, produtos patenteados e sistemas de distribuição. No entanto, ao contrário das afirmações do USTR, não fomos forçados a esses acordos. Nós tínhamos os nossos próprios objectivos comerciais e queríamos construir uma empresa de serviços financeiros de nível mundial na China. Quando vendemos a nossa participação em 2010 - com um retorno bastante atractivo para os accionistas do Morgan Stanley, devo acrescentar -, a CICC estava bem encaminhada para atingir esses objectivos.

A segunda área em que o relatório da Secção 301 do USTR é problemático é a descrição do foco da China no investimento externo – a sua estratégia de "saída" - como um plano dirigido pelo Estado destinado a engolir as empresas emergentes dos EUA e as suas tecnologias patenteadas. De facto, o relatório dedica mais do dobro das páginas a acusações relacionadas ao roubo de tecnologia externa da China por meio de aquisições - que são enquadradas como uma garra para os activos mais preciosos da América – do que aquelas que dedica às transferências internas através de joint-ventures e alegadas práticas de licenciamento injustas.





Como tal, a campanha Made in China 2025 é apresentada como prova prima facie de uma conspiração socialista desonesta para alcançar o domínio global nas grandes indústrias do futuro: veículos autónomos, ferrovia de alta velocidade, tecnologias avançadas de informação e ferramentas de maquinaria, novos materiais exóticos, biofarmacêutica e produtos médicos sofisticados, bem como novas fontes de energia e equipamentos agrícolas avançados.