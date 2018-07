Os frágeis argumentos de Trump contra a China

A guerra comercial de Trump não conseguirá levar a China a abandonar a sua aspiração de alcançar as economias avançadas. A China está pronta para travar uma guerra de atrito. Infelizmente, ambos os lados - assim como o resto do mundo – sofrerão perdas pesadas durante o processo.

Ninguém ganha numa guerra comercial. No entanto, o presidente dos EUA, Donald Trump, parece determinado a perseguir uma guerra desse tipo com a China, que ele acusa de ser a responsável pelo défice comercial dos Estados Unidos, violando as regras da Organização Mundial do Comércio e usando práticas desleais para adquirir tecnologia estrangeira. Ainda que a maioria dos economistas se espante com a ignorância de Trump em relação aos saldos comerciais, muitos concordam amplamente com as suas acusações em relação à propriedade intelectual. Mas a evidência que suporta essas afirmações também é fraca, na melhor das hipóteses.

A chamada investigação comercial Secção 301, lançada pela administração Trump no ano passado, acusou a China de adquirir tecnologias estrangeiras usando restrições discriminatórias às licenças, acordos injustos de transferência de tecnologia, investimento direccionado, intrusões não autorizadas em redes de computadores comerciais dos EUA e roubo de propriedade intelectual. "O peso da evidência", conclui o relatório, mostra que a China usa restrições à propriedade estrangeira para forçar as empresas dos EUA a fornecerem as suas tecnologias a entidades chinesas.