Nouriel Roubini © Project Syndicate www.project-syndicate.org 01 de outubro de 2018 às 14:00

Os ingredientes da recessão e crise financeira em 2020 Ao contrário de 2008, quando os governos tinham as ferramentas necessárias para evitar uma queda livre, os responsáveis políticos que terão de enfrentar a próxima crise estarão de mãos atadas, com os níveis da dívida ainda mais altos do que na crise anterior.