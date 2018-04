Avelino de Jesus 22 de abril de 2018 às 18:15

Os juros, o Estado e a sociedade Já muitos notaram que os juros desempenharam um papel central na redução de deficit público. No Programa de Estabilidade 2018-2022 tal facto é reconhecido, notando-se aí que no fim do período aquela folga tenderá a desaparecer.