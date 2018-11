Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 07 de novembro de 2018 às 21:30

Os "ruídos" de Catarina e o voto no PS Dá muito jeito a Catarina que o PS não saia muito bem do caso Tancos: as eleições são daqui a um ano e o Bloco precisa urgentemente de recuperar o espaço que perdeu para o PS depois da forma desastrada como geriu o dossiê Robles…