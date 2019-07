Os saldos eleitorais

Não há semana, e às vezes não há dia, em que não apareça uma noticiazinha a dar conta de que um partido dessa área política propõe nas eleições a descida do IRC, ou do IRS, ou de ambos, mais os combustíveis e ainda o IVA.

Pessoalmente, bem como o partido que ajudei a fundar, defendemos, no meu caso desde há muito, na ALIANÇA desde a fundação, (como está na declaração de princípios), as virtualidades, salvo exceção absolutamente impositiva, de a carga fiscal ser o menos pesada possível e nunca sufocante.

Não é uma convicção de ocasião, nem proposta para o eleitor ver. Acreditamos que ajuda à criação do clima propício ao investimento e crescimento da economia. Mas essa é conversa para outras sedes. O que aqui cumpre sublinhar é que o PSD propôs a descida da generalidade dos impostos, o CDS propôs a redução de 15% na taxa aplicável ao imposto de cada contribuinte, e a Iniciativa Liberal propõe uma taxa única, a chamada proporcionalidade, em que todos pagariam imposto com uma taxa de 15%. Neste último caso, quem tenha taxas de 45% ou mais, ou 40%, ou 35%, teria uma redução de um terço ou metade. Na ALIANÇA essa proposta já foi debatida por iniciativa de um militante que várias pessoas da IL também consideram. Mas a questão é de contas: fizemos as contas ao que a proposta implicaria e é muito complicado para aquilo que são as necessidades de financiamento da economia portuguesa, nomeadamente das funções mais importantes do Estado.

Sinceramente, estou convicto - até pelo que tenho ouvido - de que o eleitorado não acredita em tanta fartura. E, por outro lado, não sei se esses setores do centro-direita já terão desistido da importância das contas certas e do valor desse ativo. Estou convencido de que esse leilão, como outros, não é positivo para quem nele participe. Obviamente, não está em causa a integridade de quem apresenta essas propostas, mas com franqueza, considero-as um erro político. Como diz o povo, cada um sabe de si e Deus sabe de todos. Cada um lá sabe o caminho que quer seguir.

Outra matéria em que algo semelhante começa a acontecer é a do valor do salário mínimo. A economia de baixos salários e o enorme desnível de salário e de rendimentos entre o topo e a base que existem em Portugal são realidades que não podem continuar. É importante dar passos firmes para melhorar os rendimentos das camadas sociais mais desprotegidas, mas é igualmente preciso estar bem seguro de que esses passos não põem em causa e são comportáveis para o tecido empresarial português composto sobretudo por micro e em parte médias empresas. A credibilização do sistema político e dos seus partidos passa, obviamente, pela apresentação de propostas fundadas, consistentes e viáveis.



Coluna semanal à quinta-feira, que excecionalmente é publicada hoje