Os trabalhadores a quem o lay-off não chega

Foi há pouco publicado pelo National Bureau of Economic Research um “working paper” que propõe uma explicação interessante para o fenómeno de agravamento das desigualdades de rendimentos nos Estados Unidos. A hipótese avançada e sustentada pelos seus autores – Anna Stansbury e Lawrence Summers – é que o essencial do aumento das desigualdades de rendimentos, nas últimas décadas, se deve ao declínio do poder dos trabalhadores na negociação salarial. Em mercados que não são perfeitamente competitivos, as empresas tendem a gerar uma “renda económica” (um lucro que excede o mínimo necessário para assegurar a continuação da atividade). Com uma representação coletiva dos trabalhadores que tenha peso, os trabalhadores acabam por partilhar dessa renda juntamente com donos das empresas, desde logo por via de salários mais elevados. Com a perda desse poder dos trabalhadores, a renda económica vai transformar-se em rendimento do capital – explicando a perda do trabalho relativamente ao capital na distribuição do rendimento e o aumento dos lucros e da capitalização bolsista associadas a poder de monopólio.





Sabemos que temos de ser cautelosos na transposição de explicações relativas aos Estados Unidos para o contexto europeu, até porque o fenómeno de agravamento das desigualdades de rendimentos se verifica com muito menor dimensão deste lado do Atlântico. Não sei assim se a mesma hipótese é explicativa da situação portuguesa, embora seja clara a perda de peso dos sindicatos na realidade laboral do país. Consensual será que continuamos com um fosso entre, por um lado, aqueles trabalhadores enquadrados nos clássicos contratos de trabalho, em que geralmente a representação coletiva tem efetivo poder e há cumprimento das regras legais que os protegem; e, por outro, as situações dos que trabalham sem essa proteção, por vezes enquadrados por imaginativas formas jurídicas pretendendo equipará-los a empresários. Nesta segunda categoria, a precariedade é muita e a proteção dos direitos laborais pouca.