Partidos e sociedade

Teresa de Sousa, Público, 9 de Dezembro de 2018.

Ouvindo o barulho na rua em 14 de Julho de 1789, Luís XVI perguntou se era uma revolta e responderam-lhe que era uma revolução. Ouvindo o barulho na rua em Dezembro de 2018, Emmanuel Macron poderá perguntar se é uma revolução, mas deve ser-lhe respondido que é uma revolta, uma expressão de rejeição do presente mas que não tem nenhum projecto de futuro. É uma revolta fiscal, porque os impostos necessários para financiar as políticas públicas reduzem o rendimento disponível (os revoltosos amarelos pretendem que a carga fiscal não ultrapasse os 25% do PIB, o que implicaria cortar metade das actuais políticas públicas). Mas também é um desejo de défice orçamental, já que os revoltosos amarelos exigem novos e melhores serviços públicos, com mais funcionários, o que implicaria que seria preciso encontrar quem estivesse disposto a comprar os títulos da dívida pública francesa sem que pudesse ter a expectativa de ser reembolsado ou sequer de receber os juros dessa dívida. É uma revolta que não tem objecto, porque o que pretende é impossível por ser contraditório nos seus próprios terms. E não pode ser uma revolução porque não tem projecto, só tem a imagem da saudade de um passado que já não existe.

O barulho na rua, que se ouve agora em Paris mas que tem ecos que se ouvem também por toda a Europa e nos Estados Unidos, é o sintoma da sociedade sem direcção política, é a tragédia da sociedade que ficou sem partidos políticos que façam a mediação entre as ansiedades sociais e as possibilidades políticas. A mais importante função dos partidos não é conquistar o poder, é mostrar aos interesses sociais que pretendem representar qual é o campo de possibilidades, como é que esses interesses podem ser defendidos sem gerar os efeitos perversos que os atraiçoam e destroem. Fixados na luta pelas posições no eixo horizontal esquerda/direita ou distribuição/competição, os partidos esqueceram a importância do eixo vertical interior/exterior. Quando conquistam o poder, não conseguem exercer o poder que conquistaram, e a sociedade fica sem partidos – mas usa coletes amarelos que sinalizam o acidente.

