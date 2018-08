Pidjiguiti e a história portuguesa contemporânea

E, curiosamente, tão poucos acontecimentos são tão esquecidos da historiografia oficial a ponto de se poder afirmar sem receio que a grande maioria dos portugueses não sabe o que aconteceu nesse dia 3 de agosto de 1959. Esse esquecimento pode perceber-se se pensarmos que as autoridades portuguesas levaram a cabo um impiedoso massacre de marinheiros e estivadores negros, matando dezenas de pessoas desarmadas.

Vejamos o que se passou. A Casa Gouveia, parte do império da Cuf (Companhia União Fabril), era uma das maiores empresas locais, com interesses que se estendiam à importação e exportação de bens e à operação portuária. A Casa Gouveia tinha muitos empregados entre marinheiros e estivadores.

Nessa época, o sistema de pagamento era semelhante ao que Ferreira de Castro descreveu em "A Selva". Os trabalhadores recebiam essencialmente em géneros alimentícios (arroz) e uma pequena parcela em dinheiro. Como esse dinheiro era insuficiente para adquirir os restantes meios de sobrevivência, muitos acabavam em dívida para com a própria Casa Gouveia, onde se abasteciam, ficando completamente nas suas mãos. Um verdadeiro sistema de escravidão disfarçado.

Perante essa situação os trabalhadores organizaram-se e começaram a lutar por melhores condições. Outras empresas cederam e aumentaram os salários. Mas a poderosa Casa Gouveia não. Os trabalhadores deliberaram então entrar em greve com ocupação das instalações a partir de dia 2 de agosto. Uma genuína revolta operária.

No dia 3 de agosto, um dos responsáveis locais da Casa Gouveia chama a polícia que intervém com a maior das brutalidades. As forças da ordem avançam sobre os trabalhadores desarmados e abrem fogo sem piedade. Estima-se que o número de mortos nesse dia tenha sido superior a 50 pessoas, um número sujeito a muita controvérsia. Como muitos corpos foram atirados à água pelas forças portuguesas de forma a nunca serem encontrados, o número total de pessoas mortas nunca se saberá com total certeza.

Mas como pode uma revolta operária, na longínqua Guiné-Bissau, ser um dos acontecimentos mais relevantes da história portuguesa do século XX?

É que esta brutal repressão levou o PAIGC, então, a dar os seus primeiros passos, a convencer-se de que a via pacífica para a independência era impossível. E logo no mês seguinte decidiram encetar os preparativos para a luta armada. O exemplo da vizinha Guiné-Conacri independente em 1958 num processo essencialmente eleitoral e pacífico ficava definitivamente afastado pela intervenção portuguesa em Pidjiguiti.

E todos sabemos como acabou essa guerra. A Guiné declarou unilateralmente a independência em setembro de 1973, logo reconhecida por dezenas de países, e pouco depois dá-se em Portugal o 25 de Abril de 1974.

Entre as múltiplas causas do 25 de Abril avulta, naturalmente, a derrota militar, política e diplomática portuguesa na Guiné-Bissau.

Portugal mudava finalmente de regime. Uma longa cadeia de acontecimentos que teve como marco importante a revolta operária de agosto de 59 na Guiné-Bissau.

Sem conhecer a sua história, os portugueses não se podem afirmar na Europa nem na cena internacional. Por isso, aqui recordamos este importante acontecimento da segunda metade do século passado.

Economista

