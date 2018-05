Pode Trump dar ganhos de 60% às bolsas dos EUA?

E grande parte das suas mensagens são dirigidas ao mercado de capitais. Depois de comentários como "great" ou "grande nível de confiança e optimismo - mesmo antes da implementação do plano fiscal", após novos máximos nas bolsas, assumindo assim protagonismo pelos recordes de Wall Street, o Presidente americano voltou a falar sobre as bolsas nas redes sociais. "O mercado accionista pode subir 60%, mas tenho de fazer coisas", sentenciou Trump num "tweet" recente. O inquilino da Casa Branca adiantou ainda que não pode deixar outros países tirarem partido dos EUA e que "o país está a ter um desempenho bem melhor do que o mercado accionista". Apesar de a economia norte-americana continuar a recuperar, as bolsas norte-americanas acumulam ganhos quase residuais em 2018 [o Dow Jones está mesmo no vermelho], com os investidores preocupados com a normalização da política monetária. Mas este não é o único receio. O próprio Trump é uma das preocupações. Por isso, se quer ajudar, o melhor é amenizar os seus ímpetos proteccionistas.

Jornalista