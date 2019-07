Política e Justiça

Há uma terceira via, que é escolhida por aqueles que não viram, não ouviram e não falaram, apesar das longas horas passadas em reuniões partidárias e em reuniões de conselhos de ministros. Esses são os verdadeiros comprometidos com os crimes políticos.

A FRASE...

"Há maneiras legais de destruir a Justiça. Há processos legais de salvar cúmplices e favorecer criminosos. Há garantias suficientes para adiar indefinidamente os processos."

António Barreto, Público, 14 de Julho de 2019





A ANÁLISE...

Quando surge um dilema entre o exercício da política (evitar a formação de uma conflitualidade intensa entre valores inconciliáveis, como a defesa da imagem de protagonistas prestigiados e a sua punição pela prática de actos inaceitáveis) e a administração da Justiça (as leis são iguais para todos e as circunstâncias atenuantes só podem ser estabelecidas pelos tribunais), há duas respostas que aparecem como possíveis. Uma resposta é a utilização dos procedimentos legais, por quem sabe como o fazer, de modo a que nunca se chegue à fase do julgamento e da sentença, assim se preservando o prestígio desses protagonistas e se cumpram os rituais da administração da Justiça. A outra resposta é assumir a responsabilidade politica pela defesa do prestígio desses protagonistas e fazer aprovar na Assembleia da República uma lei de amnistia para esses crimes, que os responsáveis políticos conhecem sem precisarem da sua confirmação pelos tribunais.





Os que defendem a primeira via são verdadeiros decoradores de palácios de Justiça: ao colocarem as passadeiras vermelhas, sabem onde ficam os alçapões por onde podem fazer escapar aqueles que querem proteger, salvando cúmplices e favorecendo criminosos sem poderem ser acusados de o estarem a fazer. Os que escolhem a segunda via têm por principal objectivo evitar que a primeira via seja usada: para que ninguém volte a querer usar os alçapões encobertos pelas passadeiras vermelhas da Justiça, é a política que tem de assumir o ónus de avaliar e apagar as ilegalidades que foram praticadas em nome da política, permitindo assim que os que fracassaram nos seus projectos continuem a viver com o peso dos seus fracassos.