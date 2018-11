Jeffrey D. Sachs © Project Syndicate, 2008. www.project-syndicate.org 04 de novembro de 2018 às 14:00

Políticos assassinos Os americanos estão, com razão, horrorizados com o assassinato de Khashoggi. Mas as tendências assassinas do seu próprio governo não são muito diferentes. A omnipresença de assassinatos patrocinados pelo Estado não é desculpa para tratar o homicídio como algo aceitável, nunca.