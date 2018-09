Yu Yongding 19 de setembro de 2018 às 14:00

Por que motivo está o renminbi a depreciar-se? Tal como sucedeu em 2015-2016, os investidores estão preocupados com as perspectivas económicas da China. O crescimento do PIB do país está a desacelerar, devido à diminuição do investimento em infra-estruturas e ao deficiente desempenho das exportações