Adolfo Mesquita Nunes 18 de fevereiro de 2019 às 19:45

Porque não proibir moções de censura a governos de esquerda? No fundo, mas mesmo no fundo, a moção de censura a um governo de esquerda nunca é oportuna: se é no começo, devia ser no meio; se é no meio, devia ser no fim; se é no fim, devia ter sido antes.