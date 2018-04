Porque não se demarcam de Sócrates e Pinho?

EH PA... TENTA AGORA ABANAR O PPD DO BPN!

Há 4 horas

Eh pa!Caramba esta do SOCAS E DO PS ja e roupa velha.

TODOS PERCEBEMOS q SEMPRE q ha Congre do PS/ELEICOES a vista la vem a

CHARANGA do PPD bater a "cancao do costume"!

Eh Pa TENTA agora aquela "Ai o MEU MONTE..BRANCO..Ai..Ai Ai.!" ou aqla outra.

"Ai mete ai! Na CONTA do submarino" Mete mete.