Porque será que ninguém sobe nas sondagens?

Mas que estes indicadores são importantes disso não temos qualquer dúvida. Há até quem queira substituir líderes que não se submeteram a nenhum teste eleitoral apenas porque as sondagens sugerem que as coisas não vão correr bem. Veja-se o principal argumento usado recentemente contra Rui Rio.

Sabemos que os estudos de opinião contêm em si mesmos variáveis que podem conduzir a resultados muito diferentes. Mas a verdade é que ao longo dos tempos os principais institutos de sondagens têm acumulado uma experiência e uma base de informação que lhes permite avaliar com assinalável precisão o sentimento dos eleitores.

Parece assim interessante tentar perceber a razão pela qual depois de quase quatro anos de uma experiência política inovadora, centrada num partido de poder, o PS, mas assente em forças políticas que até aqui não faziam parte do chamado "arco da governação", BE e PCP, pouco parece ter mudado na opinião e no sentido previsível de voto dos eleitores portugueses. Somando os principais partidos dos dois hemisféricos políticos (o de direita e o de esquerda) apenas notamos uma eventual transferência de não mais de 4 ou 5% do eleitorado que, estando ao centro, hesita normalmente entre os dois maiores partidos do sistema.

Sabendo que a solução governativa encontrada em 2015 será, dito pelos próprios, irrepetível, fica a sensação de que o eleitorado parece não estar preocupado com situações de ingovernabilidade resultantes da não existência de maiorias estáveis. Provavelmente o problema será outro. A base eleitoral ativa é em Portugal cada vez mais reduzida. Assim o mostram as taxas de abstenção. Em 2015 rondou os 44%, ou seja, mais de 4 milhões de eleitores não cumpriram o seu dever cívico.

Boa parte destes eleitores adormecidos descrê do sistema e/ou dos seus protagonistas. Desistiu de participar porque deixou de acreditar. Haja quem faça nascer uma nova motivação que resulte de uma ideia ou de um projeto agregador, quem faça acreditar que vale a pena construir um novo caminho ou, simplesmente, quem nos queira empurrar contra o sistema. Nesse dia as coisas poderão começar a mudar. E as sondagens disso nos darão eco. Uns irão subir, outros irão descer. Uns poderão (re)nascer, outros desaparecerão. A democracia (que nos arriscamos a perder) agradece.

Jurista