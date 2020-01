Portugal impedido de aumentar a produtividade

A única conclusão possível é que com este tecido empresarial a produtividade não pode aumentar de forma sustentável e robusta nos próximos anos. Porquê? Porque não é possível aumentar de forma continuada a divisão de trabalho quando só existem meia dúzia de empregados na empresa.

Adam Smith escreveu que o aumento da produtividade advinha da cada vez maior e mais fina divisão do trabalho. Não de aumentar os horários de trabalho, de reduzir ordenados, eliminar pausas ou de impedir os operários de ir à casa de banho mas sim de analisar um processo produtivo, subdividi-lo em fases autónomas e independentes. E claro, mecanizar todas as etapas que o possam ser. Hoje a mecanização passa pela robotização e pela digitalização e informatização. O economista morreu há mais de 200 anos mas o segredo permanece o mesmo: a simples divisão do trabalho.