Portugal tem de pôr a economia a funcionar

Como todos sabemos a economia Portuguesa não aguentará muito mais tempo neste registo e estamos a impactar seriamente o futuro. É preciso ter presente que não vão cair milhões e milhões de euros de Bruxelas a fundo perdido.

É importante encontrar um equilíbrio entre as medidas de confinamento e a necessidade de minimizar os efeitos na economia.

É preciso começar, desde hoje, a avaliar o que podemos abrir e como podemos anular ou reduzir a despesa impagável que estamos a ter em cada dia que passa.

O mapa da evolução dos casos de contágio Covid 19 por Distrito, mostra que as realidades são muito diferentes e por essa razão deve ser avaliado se faz sentido ter as mesmas restrições no Interior, no Litoral ou no Norte do País.

Vejamos, temos o Distrito de Lisboa com 1.934 casos, Porto com 3.976 casos, Aveiro e Braga com 1.148 e 997 respetivamente e depois no Interior temos Guarda, Castelo Branco, Évora e Beja que no seu conjunto não chegam a 100 casos.

As situações destes 2 grupos tão dispares não devem ser tratadas da mesma maneira e é urgente que as medidas de redução do confinamento para as zonas em que os casos são diminutos sejam tomadas.

Além da situação real que os números apresentados mostram, há uma outra vertente que deve ser estudada e que é a origem dos novos casos de Covid 19. De onde estão a vir?

Se soubermos a origem dos contágios, podemos enriquecer a análise. À priori, pelos dados que são publicados na Comunicação Social temos constatado que a maior parte dos contágios é originário em lares e no sistema hospitalar. Saber a origem dos casos é muito mais importante do que a discussão se se deve ou não usar mascara ou luvas, porque se a cadeia de transmissão está nos Lares e Hospitais todos os esforços devem ser aí realizados.

A Direção Geral de Saúde devia publicar todos os dados que tem disponíveis e assim permitir à sociedade civil contribuir através dos seus Matemáticos, Investigadores, Estatísticos enriquecendo as projeções que estão na base das tomadas de decisão.