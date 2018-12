Powell está a ceder às pressões de Trump? 

Se Jerome Powell tem assumido protagonismo devido à sua política de subida de juros, o Presidente dos EUA trouxe o tema da guerra comercial para os mercados e, com os seus "tweets", tem agitado a negociação nas bolsas mundiais. Nos últimos dias, os dois deram um forte impulso aos mercados, suportando uma recuperação. De um lado, Donald Trump abriu espaço para umas tréguas nas tensões comerciais com a China. Já Powell fez um discurso mais apaziguador, que os investidores percepcionaram como um sinal de que a Fed vai subir as taxas de juro a um ritmo mais moderado. Donald Trump, crítico da política de Powell, terá gostado do discurso do presidente do banco central dos EUA. A questão é se o presidente da Fed realmente está a iniciar uma mudança na sua política de taxas de juro, ou se os investidores interpretaram de forma demasiado optimista as palavras de Powell. O discurso do responsável esta semana no Congresso será uma boa altura para avaliar se a estratégia da Fed se mantém inalterada, ou à medida dos pedidos de Donald Trump.

Jornalista