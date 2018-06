Powell quer mudar a comunicação da Fed 

Jerome Powell assumiu a presidência da Reserva Federal dos Estados Unidos, em Fevereiro. E tem vindo a revelar a sua intenção de implementar diferenças na forma de comunicação do maior banco central do mundo, conta o Cinco Días. Qual é o objectivo? Dar maior credibilidade à Fed, ao mesmo tempo que desmistifica a sua actuação e o seu papel. Quer falar um inglês mais simples e assumir que não tem resposta para tudo, adoptando uma posição de humildade. Algumas dessas indicações foram dadas há cerca de duas semanas, na conferência de imprensa posterior à reunião onde foi determinada a segunda subida de juros desde que lidera o banco central. Nesse encontro, foi anunciado que, ao contrário do que aconteceu até agora, todas as reuniões serão sucedidas de conferência de imprensa. Com estas alterações na forma de comunicar, a Fed também pretende proteger-se de críticas no futuro, já que reconhece que não tem respostas para tudo, mas está disponível para esclarecer todas as dúvidas. Desde Dezembro de 2017, foram já anunciadas sete subidas do preço do dinheiro, com a economia a dar sinais de recuperação: a taxa de desemprego está em mínimos de 17 anos. Ainda assim, a guerra comercial pode trazer alguns dissabores.

