Precisamos de uma revolução alimentar

Em 1984, reuni os músicos mais bem-sucedidos da altura para formar um "supergrupo" chamado Band Aid, com o objectivo de angariar fundos para combater a fome na Etiópia. No ano seguinte, formou-se um grupo ainda maior para o Live Aid, um importante concerto de beneficência e uma iniciativa de angariação de fundos baseada na música que continua até hoje. No Fórum Internacional sobre Alimentação e Nutrição, organizado em Junho pela Fundação Barilla, a necessidade persistente – e cada vez mais urgente – de esforços para o fortalecimento da segurança alimentar não pôde ser mais óbvia.





O destino dos habitantes da Ilha de Páscoa ilustra o actual problema do mundo. Em algum momento do século XII, um grupo de polinésios chegou a uma remota ilha vulcânica onde densas florestas forneciam comida, animais, assim como ferramentas e materiais para construir centenas de esculturas de pedra complexas e misteriosas. Mas, pouco a pouco, as pessoas destruíram essas florestas, acabando por cometer um suicídio social, cultural e físico.

Hoje, em termos relativos, temos apenas uma pequena área de floresta - e estamos a destruí-la com muita rapidez. Estamos a ficar sem terra para cultivar e o deserto está a alastrar. Os alimentos que produzimos são muitas vezes desperdiçados, enquanto mil milhões de pessoas não têm o que comer - uma realidade que deixa muita gente com poucas opções a não ser migrar.

A maior parte da cobertura mediática concentra-se nos refugiados que fogem de conflitos armados (como na Síria) ou em migrantes que procuram melhores oportunidades económicas (pensemos na Nigéria ou no Paquistão). Mas a ligação entre a escassez de alimentos e a migração é mais forte do que parece para aqueles que não estão entre os que passam fome.

Por exemplo, as revoltas da Primavera Árabe de 2010-2011, que produziram uma onda massiva de refugiados, foram desencadeadas por um aumento nos preços do trigo, que levou a tumultos generalizados que se transformaram em revoluções políticas mais amplas. Na verdade, muitos conflitos armados e o deslocamento em massa que provocam podem ser atribuídos à insegurança alimentar.

Enquanto o Sul pobre morre de fome, o Norte rico tem demasiada comida. Mais de dois mil milhões de pessoas têm excesso de peso, inchadas por açúcares de baixo valor alimentar e por alimentos processados produzidos em massa e ricos em gorduras. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, bastaria um quarto dos alimentos que deitamos fora ou desperdiçamos todos os anos para alimentar 870 milhões de pessoas famintas. Por todo o mundo, desperdiça-se um terço de todas as colheitas. Como os habitantes da Ilha de Páscoa do passado, estamos a preparar-nos para a auto-aniquilação.