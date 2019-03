Preparem-se para o melhor e para o pior dos mercados!

E é também assim que pensam alguns dos principais bancos de investimento do mundo. Os estrategas estão a dizer aos investidores para se prepararem para o melhor e para o pior, nomeadamente no que diz respeito aos ativos de risco, conta a agência Bloomberg. Há vários fatores que podem ter um impacto positivo no rumo dos mercados, como a postura mais paciente da Reserva Federal e as recentes medidas anunciadas pelo Banco Central Europeu (BCE). Contudo, simultaneamente, há também aspetos que têm sido fontes de preocupação, como é o caso dos resultados das empresas, as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos bem como o Brexit. Para os estrategas do Société Générale, "os mercados enfrentam uma guerra difícil entre os indicadores mais fracos e as condições monetárias em melhoria". E, nesse sentido, a recomendação é para adotar risco, mas com cautela. O UBS, por exemplo, ainda que mantenha algum grau de confiança, acredita que o risco de o pior se confirmar aumentou e, por isso, aconselha alguma proteção nas carteiras.

