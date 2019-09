Preto e branco

Jesse Livermore





Preocupa-me mais a falta de força da bolsa portuguesa do que a dos mercados internacionais. O S&P, o mais importante índice do mundo, está de novo muito perto do seu máximo histórico, enquanto o PSI recuperou algum terreno, mas muito longe sequer do máximo do último ano. Os touros precisam de mostrar mais força para eu voltar a juntar-me ao seu clã, mas os ursos continuam ainda tímidos para contarem com a minha companhia.



Continuo a achar que é tempo de estar de fora a ver o mercado. Parece aborrecido, mas enquanto o mercado não der sinais fortes, é a atitude mais sensata. Porque, como bem disse Jesse Livermore, são os momentos em que estamos de fora a ver que nos fazem ganhar dinheiro. Ou não perdê-lo.



Entre aqui para comentar o artigo de Ulisses Pereira





Durante a semana passada, alguns leitores perguntaram porque é que, se despi o fato de touro, não vestia o fato de urso. Não creio que os ursos tenham mostrado força suficiente para isso e, por isso, estou sem qualquer opinião sobre o PSI. Para muitos, isso é quase um sacrilégio. Nos dias de hoje, com as redes sociais a dominarem o mundo, tudo parece ser preto ou branco. O cinzento não está na moda e parece quase pecado não se escolher um dos lados da barricada.Preocupa-me mais a falta de força da bolsa portuguesa do que a dos mercados internacionais. O S&P, o mais importante índice do mundo, está de novo muito perto do seu máximo histórico, enquanto o PSI recuperou algum terreno, mas muito longe sequer do máximo do último ano. Os touros precisam de mostrar mais força para eu voltar a juntar-me ao seu clã, mas os ursos continuam ainda tímidos para contarem com a minha companhia.Continuo a achar que é tempo de estar de fora a ver o mercado. Parece aborrecido, mas enquanto o mercado não der sinais fortes, é a atitude mais sensata. Porque, como bem disse Jesse Livermore, são os momentos em que estamos de fora a ver que nos fazem ganhar dinheiro. Ou não perdê-lo. Nem Ulisses Pereira, nem os seus clientes, nem a DIF Brokers detêm posição sobre os activos analisados. Deve ser consultado o disclaimer integral aqui

Analista Dif Brokers

ulisses.pereira@difbroker.com







"Depois de passar muitos anos em Wall Street, ganhando e perdendo milhões de dólares, quero-vos dizer o seguinte: nunca foram os meus pensamentos que me fizeram ganhar as grandes fortunas. Foi sempre quando estive sem negociar."Depois da quebra dos 5.000 pontos do PSI, conforme tinha planeado e referido em vários artigos, despi o meu fato de touro. Sem hesitações, sem " E se?" ou "Deixa ver…". A disciplina é algo determinante nos mercados e se, durante meses, afirmei que a quebra desse valor me faria deixar de estar otimista, não poderá ser o calor do momento a mudar o que tinha previamente definido.