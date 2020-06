Previsões em condições de incerteza

Todos concordamos que, em condições de incerteza, é baixa a probabilidade de acertar na previsão de variáveis macroeconómicas, começando pela variação do PIB. Devemos, no entanto, ser prudentes quanto a concluir daí que as previsões são nesse caso inúteis. Embora, à primeira vista, isso possa parecer evidente, importa levar um pouco mais longe a reflexão. Em primeiro lugar, o que define o limiar de certeza que torna úteis as previsões? Até à emergência do corona vírus, qual era o grau de certeza de que não iríamos enfrentar uma pandemia? Consultando os especialistas na matéria, verificamos que ele era mínimo. Existia, com efeito, informação clara de que um episódio dessa natureza teria lugar num futuro não muito distante e com uma gravidade tanto maior quanto menos preparados estivessem os serviços de saúde para lhe fazer face. O que eliminava a incerteza era apenas o facto de as previsões macroeconómicas ignorarem essa informação.





Analogamente, ao contrário de reiteradas críticas aos economistas por não terem previsto a crise financeira de 2008, não faltavam análises de organismos e de economistas reputados que apontavam com rigor a acumulação dos factores que a iriam originar. Também neste caso, essas previsões foram ignoradas pelos decisores a quem competia tomar as medidas adequadas para prevenir as suas consequências nefastas. Continuava-se, pelo contrário, a publicar previsões que os media abundantemente divulgavam, incidindo a atenção em décimas de diferença entre previsões e sempre ignorando a prudência dos especialistas que sublinhavam os riscos de todas elas.