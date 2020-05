Private Equity: a mudança de paradigma no financiamento das empresas

As sociedades de Private Equity gerem fundos de capital próprio angariados junto de entidades (no contexto denominados de "Limited Partners") como bancos, fundos de pensões ou empresas, para o investir em empresas privadas. Debruço-me sobre os níveis recorde de capital alocado a esta alternativa e analiso a evolução deste instrumento financeiro emergente capaz de potenciar indústrias.

O capital levantado por fundos de Private Equity bateu recordes em 2019. Perto de 600 mil milhões de dólares foram alocados à indústria durante o ano, com os activos sobre gestão a quebrar a marca dos 4 biliões de dólares (ou "trillions").

Embora o retorno gerado por esta classe de activos tenha convergido com o dos índices bolsistas durante a última década, Private Equity continua a produzir rentabilidades superiores aos mercados públicos. Tal factor, combinado com taxas de juros em baixos históricos – compelindo investidores a impetrar alternativas para investir o seu capital - e performance aquém dos "hedge funds" tradicionais, levou as sociedades de Private Equity a acabar 2019 com um valor recorde de 1.43 biliões de dólares (ou "trillions") de capital disponível, uma subida de 250 por cento face a 2010.

O aumento da capacidade das sociedades de Private Equity em financiar o tecido empresarial gera um crescente número de empresas com acesso - ao que chamo - capital-astuto, ao invés do capital-inerte, proveniente de empréstimos bancários e mercados bolsistas. É a própria natureza das equipas gestoras de Private Equity que produz este antagonismo, pois são constituídas por profissionais de "track record" notável ou especialistas de domínio, capazes de optimizar estruturas de custos, aguçar criadores de valor ou implementar "best pratices" de "governance" interna. Num relatório encomendado pela Invest Europe em 2013, a rentabilidade operacional de empresas investidas por fundos de Private Equity em amostra foi 4.5% superior à de empresas comparáveis não investidas, três anos após o investimento. Além disso, em 2012 a EY publicou resultados que apontavam para um aumento de 6.9% no EBITDA por trabalhador em empresas participadas por fundos de Private Equity. Em financiamentos via empréstimos ou mercados bolsistas o valor acrescentado mencionado supra tende a ser inferior, uma vez que exibem modelos de negócio distintos.

Além do mencionado, há evidências de que as indústrias onde os fundos de Private Equity têm sido ativos por pelo menos cinco anos, crescem mais rápido do que as demais, daí ser essencial que os reguladores possibilitem e sofistiquem os conformes em que as segundas operam.

Ouso projectar que a pandemia covid-19 será um catalisador para a indústria. Embora numa recessão seja bem mais penoso angariar fundos ou vender empresas no portfolio, a crise eminente ajustará negativamente as avaliações das empresas alvo e dificultará o acesso ao crédito – contribuindo ainda mais para o aumento do número de empresas a considerar Private Equity como fonte de financiamento.

Se tal se verificar, os fundos de Private Equity terão à sua disposição um maior número de transações económicas e, por consequência, maior facilidade em obter os retornos alvo da indústria; com os níveis de capital disponível em valores recorde, o desafio das Private Equity passa por definir teses de investimento capazes de o investir eficientemente.

Membro do Nova Investment Club