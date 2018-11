Produtos da Apple eleitos no Dia do Solteiro

A oportunidade de comprar produtos muitas vezes com preços baratos com importantes descontos tem atraído cada vez mais pessoas para o "Double 11", que voltou a atingir um novo recorde de vendas este fim-de-semana. A gigante de e-commerce chinesa Alibaba atingiu o recorde de 30,8 mil milhões de dólares (27,4 mil milhões de euros), superando em 27% a facturação atingida no mesmo dia do ano anterior. Mas, entre as empresas, o "top" de vendas foi protagonizado por uma empresa estrangeira. A Apple foi a fabricante de telemóveis com o maior volume de vendas no Dia do Solteiro, segundo a lista divulgada pela Alibaba e citada pela CNBC. Em segundo e terceiro lugares ficaram as chinesas Huawei e a Xiaomi. Apesar de não ser líder de mercado na China, a Apple é uma das marcas mais populares, mas os preços praticados pela dona do iPhone são um factor inibidor para muitos chineses. Perante os descontos praticados no evento, muitos decidiram mimar-se a si próprios. A Apple agradece.

