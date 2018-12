Programa do BCE chega ao fim, mas liquidez não 

A confirmação foi feita esta quinta-feira, na sua reunião de política monetária, tal como já era amplamente esperado pelo mercado. Apesar do fim do plano, a entidade liderada por Mario Draghi continuará a reinvestir o valor aplicado em títulos que entretanto cheguem à maturidade. E, pela primeira vez, o banco central deixou algumas pistas sobre a forma como vai gerir o balanço. A instituição adiantou que continuará a reinvestir o balanço até bem depois da primeira subida das taxas de juro na Zona Euro. Ou seja, antes do Verão de 2019 a instituição não irá mexer no dinheiro que injectou no mercado ao longo dos últimos anos, pelo que a liquidez deverá continuar amplamente sustentada. Em relação ao impacto na dívida da região, a maioria da especialista antecipa um movimento de subidas generalizadas das taxas de juro, devido à retirada dos estímulos. Mas, no caso de Portugal, a saída do BCE não deverá ter impacto no desempenho das "yields". É que, devido à ausência de títulos de dívida pública para comprar no mercado, a entidade liderada por Mario Draghi já vinha a comprar dívida nacional bem abaixo das metas.

