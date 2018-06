Camilo Lourenço camilolourenco@gmail.com 18 de junho de 2018 às 21:30

PSD e Governo: dois desastres num só Qualquer pessoa com dois dedos de testa, nos dois partidos, sabe duas coisas: 1 - as pretensões dos professores (e de outros funcionários do Estado) são inviáveis no curto prazo; 2 - o atual modelo de carreiras no Estado é um desastre.