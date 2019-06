Qual o preço da verdade?

Para ser mais preciso: qual o preço de uma mentira? Assim, numa frase, numa pergunta, podemos resumir a série "Chernobyl", em cartaz na HBO.

Não importa o seu tamanho, se careca ou cabeluda, por detrás de cada mentira há uma verdade equivalente escondida, negligenciada, dada como morta. Mas, não se engane, ela, a verdade, regressará para cobrar o seu valor.

"Chernobyl" é quase um trabalho de tese sobre o assunto. E vem bem a calhar como lenha para a fogueira temática do momento: podemos escolher as narrativas que mais nos dão jeito independente dos factos?

Na série, vemos pessoas literalmente a se desintegrar à frente de autoridades que negam estar a acontecer qualquer problema. Destes, alguns são poderosos, outros são apenas autoritários. Julgam que se proibirem o Sol de nascer será noite todos os dias.

O guião de "Chernobyl" bate nessa mesma tecla minuto a minuto. E mesmo assim não conseguimos parar de nos surpreender com as atitudes obtusas dos envolvidos naquele que foi o maior desastre atómico de sempre.

A maneira como a história é contada também nos remete para algumas reflexões importantes. Levarei muito tempo a esquecer o estado físico em que ficou um dos primeiros bombeiros a chegar à usina nuclear acidentada. Deitado numa cama de hospital, ele já não tem pele, não passa de um fantasma, um boneco de gordura a derreter. Precisamos de (e queremos) este realismo para de alguma forma nos envolvermos.

Por outro lado, a produção é extremamente cuidadosa a evitar mostrar o sofrimento dos animais domésticos que viviam na zona. A câmara muitas vezes foge do sacrifício de cães e gatos por saber que tais imagens seriam insuportáveis para a maioria de nós.

Curioso: tornamo-nos seres humanos menos empáticos com outros humanos do que com "pets".

Quando somos confrontados com as consequências do aquecimento global, comportamo-nos como os beócios da superestrutura soviética: enfiamos a cabeça na areia, assobiamos para o lado, fingimos que não temos nada com isto.

Mas temos. A dor de perceber que estamos implicados, além de envolvidos, numa tragédia em andamento é bem representada na série no esgar que um alto quadro Kremlin faz ao descobrir, em meio a um diálogo sobre outra coisa, que terá no máximo mais cinco anos de vida. Apesar de ter circulado num ambiente altamente radioativo, o sentimento de imunidade que a sua autoridade propiciava havia-o impedido de perceber que não passava de um homem.

"Chernobyl" deveria ser exibida em escolas primárias. Por mais dura que seja, a série provocaria no mais novos o mesmo tipo de sentimento que a minha geração teve ao ver imagens do holocausto. O único problema é que tal visionamento também iria destapar uma dura realidade: nós, os adultos, somos corresponsáveis por todo mal que se avizinha.

Ou como diria o meu Tio Olavo, a citar um diálogo da série: "A verdade não se importa com o que queremos. Não se importa com os nossos governos, ideologias, religiões. Ela ficará à espera para sempre."

Publicitário e Storyteller