Quando a bolsa cai não há "tweets" de Trump

As bolsas norte-americanas cederam às quedas nas últimas semanas, com o Standard & Poor's 500 a entrar em correcção, ao cair mais de 10% desde os máximos de Setembro.

Este "revés" na evolução das acções norte-americanas surge depois de um período dourado nas bolsas dos EUA, que dura desde 2009, e ao longo do qual os índices do país fixaram sucessivos máximos históricos.

Ainda que o "bull market" seja antigo, Donald Trump "reclamou" vários dos recordes registados pelas acções dos EUA, argumentando que foi a sua política de estímulos orçamentais e corte de impostos que suportou o optimismo nas bolsas. Mas, com as acções a cair, o presidente dos EUA tem permanecido no silêncio. Nem uma palavra sobre a instabilidade causada pela guerra comercial, ou sobre outros conflitos geopolíticos, ou sobre a expectativa de abrandamento do ritmo de crescimento dos resultados do S&P 500.