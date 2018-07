Quando a política se sobrepõe à economia

A cada dia que passa, torna-se mais evidente que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, se preocupa menos com a economia e mais com o exercício agressivo do poder político. Esta é obviamente uma causa de enorme frustração para aqueles que praticam a arte e a ciência da economia. Mas agora o veredicto é evidente: Trump e sua equipa continuam a desprezar praticamente todos os princípios da economia convencional.

A política comercial é um exemplo óbvio. Ignorando totalmente a relação entre os défices comerciais e os desequilíbrios macroeconómicos de investimento e poupança, o presidente continua a apresentar soluções bilaterais para um problema multilateral - culpando a China pelos défices na balança comercial de bens com 102 países. Da mesma forma, a sua recusa em assinar o recente comunicado do G7 foi baseada na alegação de que os EUA são como um "mealheiro que toda a gente está a roubar" através de práticas comerciais desleais. Mas os mealheiros são para poupar, e no primeiro trimestre deste ano, a taxa de poupança interna líquida dos EUA foi de apenas 1,5% do rendimento nacional. Não há muito para roubar ali!

O mesmo se pode dizer da política orçamental. Os cortes de impostos de Trump, que aumentam o défice, e a subida dos gastos do governo não fazem sentido para uma economia próxima do pico do ciclo económico e com uma taxa de desemprego de 3,8%. Com o Congressional Budget Office a prever que os défices orçamentais serão, em média, de 4,2% do PIB até 2023, a poupança doméstica sofrerá ainda mais pressão, alimentando o aumento da procura por poupança externa excedente e défices comerciais ainda maiores para preencher o vazio. No entanto, Trump ainda sobe a parada com as tarifas - na verdade, mordendo a própria mão que alimenta a economia dos EUA.

Portanto, aquilo que Trump está a fazer não tem nada a ver com economia - ou pelo menos não com a economia como a maioria dos académicos, líderes políticos e cidadãos a conhecem. Claro, Trump foi rápido a tirar partido de algumas mutações da economia – a saber, as infames reflexões do lado da procura de Arthur Laffer escritas num guardanapo de papel - mas nenhuma que tenha resistido ao teste do tempo e a uma rigorosa validação empírica.

Mas porquê destacar a economia? A mesma queixa pode ser feita sobre as visões de Trump em relação às alterações climáticas, imigração, política externa ou até controlo de armas. É a política de poder a sobrepor-se à formulação de políticas baseadas em factos.

Isto não deveria ser tão surpreendente assim. A batalha de Trump com a China só evidencia a sua ânsia - transparente desde o início - de usar a economia como argumento para "Tornar a América grande novamente". Ao contrário do que diz Trump sobre défices comerciais injustos, o verdadeiro desafio da China aos Estados Unidos tem menos a ver com economia e mais com a corrida pela supremacia tecnológica e militar.

De facto, o pêndulo da liderança geopolítica está agora em movimento. O massivo plano de infraestrutura pan-asiática da China, a iniciativa Belt and Road, juntamente com o seu comportamento muscular no Mar do Sul da China, representam ameaças muito maiores à hegemonia americana do que uma parte bilateral de um défice comercial multilateral muito maior. Ao mesmo tempo, os recentes esforços da China para construir as instituições de uma arquitectura financeira alternativa - liderada pelo Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o Novo Banco de Desenvolvimento - contrastam fortemente com uns EUA cada vez mais virados para dentro.

Muito tem sido escrito sobre a trajectória histórica das grandes potências e os conflitos militares que surgem frequentemente durante a sua ascensão e queda. É aqui que a economia acaba por voltar ao jogo. O poder geoestratégico e o poder económico são inseparáveis. Como o historiador de Yale, Paul Kennedy, salientou há muito tempo, surge uma condição de "excesso imperial" quando a projecção do poder militar ultrapassa as frágeis fundações económicas de um país.

Já se passaram 30 anos desde que Kennedy alertou que os EUA, com seus gastos excessivos com a defesa, estavam cada vez mais vulneráveis ??a tais excessos. Mas então os potenciais sucessores dos Estados Unidos desapareceram: a União Soviética entrou em colapso, o milagre económico do Japão implodiu e a Alemanha envolveu-se na reunificação e na integração europeia. Uma América sem ameaças seguiu em frente.

A China, naturalmente, nem sequer estava no radar naquela época. Além disso, em 1988, os EUA tinham uma taxa de poupança interna líquida de 5,6% do rendimento nacional - apenas um pouco abaixo da média de 6,3% das últimas três décadas do século XX, mas quase quatro vezes a taxa actual. Naquela altura, os EUA gastavam 270 mil milhões de dólares em defesa - menos da metade dos 700 mil milhões autorizados no orçamento actual, que supera agora os gastos militares combinados da China, Rússia, Reino Unido, Índia, França, Japão, Arábia Saudita e Alemanha.

Entretanto, a China começou a sua ascensão. Em 1988, o seu PIB per capita era de apenas 4% do nível dos EUA (em termos de paridade do poder de compra). Este ano, esse rácio está próximo de 30% - um aumento de quase oito vezes em apenas três décadas.

Poderá a política de poder compensar os fundamentais cada vez mais frágeis de uma economia dos EUA com fraca poupança que continua a representar uma parcela desproporcional dos gastos militares globais? Poderá a política de poder conter a ascensão da China e neutralizar o seu compromisso com a integração pan-regional e a globalização?

A administração Trump parece acreditar que a América chegou a um momento propício do ciclo económico para jogar o jogo do poder. No entanto, a sua estratégia só terá sucesso se a China capitular nos princípios centrais da estratégia de crescimento que enquadra as grandes aspirações de poder do presidente Xi Jinping: inovação, supremacia tecnológica e militar e liderança pan-regional.

Tal como Trump, Xi não capitula. Ao contrário de Trump, Xi entende a ligação entre poder económico e geoestratégico. Trump afirma que as guerras comerciais são fáceis de vencer. Não só está a subestimar o seu adversário, como também pode estar a sobrestimar a força da América. A guerra comercial pode muito bem ser um primeiro confronto numa batalha muito mais dura, durante a qual a economia acabará por se sobrepor a Trump.

Stephen S. Roach, membro da Universidade de Yale e antigo presidente do Morgan Stanley Asia, é o autor de Unbalanced: The Codependency of America and China.

