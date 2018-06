Quando o populismo se vira contra si

Os debates sobre o euro costumam conter propostas de acordos financeiros complexos para construir "resiliência" contra o próximo choque económico. No entanto, o choque a que estamos a assistir actualmente é político. Os populistas estão a ganhar terreno em toda a União Europeia, e Itália, um membro fundador, é agora governada por uma coligação eurocéptica que junta o populista Movimento Cinco Estrelas (M5S) e o nacionalista Liga.

Como acontece sempre que forças anti-sistema assumem o poder num país do G7 ou da UE, levanta-se a questão sobre o que virá a seguir, e se há um caminho de volta à normalidade. No caso de Itália, é demasiado cedo para dizer. Mas entretanto, podemos reflectir sobre que lições podem ser retiradas pelos europeus numa altura em que tentam conter a maré populista.

A principal lição é que os países europeus não conseguem enfrentar o actual ressurgimento do nacionalismo populista e do jingoísmo sem cooperação. Infelizmente, a resposta às vitórias populistas até agora tem sido semelhante à resposta ao proteccionismo nos anos 1930, com cada país a tentar transferir o problema para outros até que ele volte para afectar todos.

Em 2015, o então primeiro-ministro de Itália, Matteo Renzi, convenceu a Comissão Europeia de que o seu governo precisava de mais "flexibilidade" para gastos deficitários, a fim de manter o M5S à distância. Esta flexão das regras orçamentais da UE terá enfurecido o público alemão e alimentado o apoio ao Alternative für Deutschland (AfD, que é agora o principal partido da oposição no Bundestag. Mas, claro, também foi a raiva popular que forçou o governo alemão a impor termos excessivamente rígidos à Grécia em 2015, o que também inflamou uma revolta populista naquele país.

Da mesma forma, a ira populista na Holanda e na Alemanha com os resgates dos bancos levou à promulgação de uma legislação rígida anti-resgate, ao nível da UE, depois da crise financeira de 2008. Mas essa legislação acabou por prolongar a crise de Itália, que, por sua vez, alimentou o populismo lá. Depois veio o início da crise dos refugiados, quando Itália encaminhou migrantes através dos Alpes, passando o problema para França e para a Áustria. Isso impulsionou as perspectivas eleitorais do ultra-nacionalista Partido da Liberdade da Áustria e do partido de extrema-direita Frente Nacional, em França. Áustria e a França acabaram por fechar as suas próprias fronteiras, preparando o terreno para a Liga capitalizar a ira pública sobre a imigração.

É claro que as raízes da viragem populista de Itália também são internas e históricas. Devido aos fracassos dos governos passados, o PIB per capita de Itália não cresceu durante duas décadas. E a produtividade do sector dos serviços - que é a menos exposta à concorrência global - está estagnada desde os anos 90.

Estes são problemas do próprio país. Depois de 1945, Itália reformou as suas instituições políticas, mas não conseguiu fazer as mudanças necessárias na sua economia. Embora tivesse passado da ditadura para a democracia, os sinais do sistema fascista continuaram por meio de uma abordagem corporativista à regulamentação do mercado e à intromissão generalizada do governo nas finanças e na indústria. Algumas características do sistema antigo desapareceram depois de 1992, com o Tratado de Maastricht, mas outras persistiram.





Por exemplo, como resultado da negociação salarial centralizada, a remuneração média do sector privado é apenas 6% inferior no sul de Itália, em relação ao norte, embora a produtividade do norte seja muito superior. Nestas condições, não há nenhuma boa razão para investir em qualquer lugar a sul de Roma, o que explica por que o PIB per capita da região caiu para um nível 30% abaixo da média da Zona Euro desde 2001. Neste cenário, não é de admirar que 47% dos habitantes do sul tenha votado a favor do M5S, cuja proposta de um subsídio universal seria bem adequada a uma economia reprimida pelo corporativismo da era fascista.