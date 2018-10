Quando o "short-selling" é mais do que especulação

Os investidores que assumem apostas contrárias nas empresas, antecipando a queda dos títulos, não são bem vistos nos mercados. E se a reputação destes investidores já não é a melhor em momentos de subida das acções, muito menos o é quando as bolsas atravessam períodos de correcção.

Mas, será que o "short-selling" é sempre despido de ética? De acordo com Duncan Lamont, responsável pela área de "research" da Schroders, nem sempre é assim. Na verdade, pedir acções emprestadas para beneficiar com a desvalorização desses mesmos títulos é uma estratégia de investimento como outra qualquer.

O objectivo dos gestores/investidores não é arrastar a empresa para as quedas, mas sim antecipar um movimento que acreditam que vai acontecer e tirar proveito com ele. Noutros casos, as posições curtas servem mesmo para controlar o risco dos portefólios.