Quando se ganha a apostar em quem perde

A primeira metade do ano foi bastante animada no que diz respeito a movimentos de consolidação. Foram anunciados 17.246 movimentos de fusões e aquisições nos primeiros seis meses do ano, avaliados em 2,03 biliões de euros, segundo os dados compilados pela Dealogic.

Trata-se de um aumento de cerca de 39% face a igual período do ano passado e foi o melhor primeiro semestre de sempre. E muitos investidores não querem ficar de fora desta euforia. Um estudo, citado pela Bloomberg, revela que, para ganhar com as fusões, o melhor é apostar em quem perde. Este documento, que analisou as operações realizadas entre 1985 e 2012, concluiu que, ainda que vencedores e perdedores tenham desempenhos semelhantes nos três anos posteriores ao anúncio da fusão, as companhias americanas que não concretizaram a consolidação superam em 24% o comportamento dos compradores, neste período de três anos. Os autores explicam esta divergência com o facto de os compradores serem penalizados pelo elevado preço pago pelos seus alvos e pelo consequente aumento na alavancagem, mais do que por outros factores. Conclusões que demonstram que a aposta certa nem sempre está naqueles que ganham.

Jornalista