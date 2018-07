Quanto podem render as matérias-primas?

Mas esta não é a perspectiva do Goldman Sachs. O banco de investimento está mesmo optimista para as "commodities" e considera que os receios em torno da guerra comercial foram exagerados. Aliás, os especialistas do Goldman estimam que as matérias-primas sejam responsáveis por um retorno de cerca de 10% nos próximos 12 meses. Isto porque a maioria das "commodities" não serão muito afectadas pela guerra comercial e, por isso, as recentes quedas podem ser vistas como uma oportunidade de compra. "O impacto da guerra comercial nas matérias-primas será muito pequeno, com excepção da soja onde o completo restabelecimento da oferta não é possível", defendem os analistas do banco de investimento, numa nota citada pela Bloomberg. E mesmo a soja merece uma recomendação de "comprar", tendo em conta os mínimos de nove anos atingidos em Junho. O optimismo baseia-se no crescimento da economia mundial e na queda dos inventários nos segmentos da energia e metais. O tempo o dirá.

