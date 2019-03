Que 2019 passe depressa

Ainda agora começou o ano e já todos têm saudades de 2018. A situação económica dá sinais de forte abrandamento, as metas orçamentais serão obtidas à custa de mais cortes e mais cativações, a agitação sindical não dará descanso a alunos, pais, doentes e demais utilizadores dos serviços públicos.

Nada disto estava previsto na narrativa de Costa. Levar o barco num mar sem ondulação até outubro seria consequência natural dos bons resultados do milagre económico português. Mas parece que não irá ser bem assim e o nervosismo instalou-se em São Bento.

A recente remodelação governamental foi um sinal claro de que era necessário deixar para trás ministros tecnicamente competentes como o da Saúde, o das Infraestruturas ou a da Presidência e, em sua substituição, colocar quadros políticos experimentados, com ambição e com capacidade para responder de forma pronta a tudo o que o primeiro-ministro se lembre. Ficou claro que durante este ano só vai poder contar com os seus. Tudo o resto lhe irá faltar. Senão vejamos.

O Presidente da República já percebeu que não é ano para se meter em trapalhadas. O facto de se realizarem três atos eleitorais (Madeira incluída) constitui um alibi perfeito. Deixará por uns meses a cooperação institucional e iniciará a fase da cooperação internacional. Garante a distância necessária, mitiga os riscos e assegura que não sairá dos ecrãs das televisões.

Catarina Martins estará ao ataque. Depois de Costa a ter entretido com a aprovação das chamadas propostas fraturantes não há mais nada para oferecer. E os bloquistas, entretanto aburguesados, não querem deixar de alimentar as suas clientelas e deixar nos eleitores a ideia de que o espírito revolucionário lhes saiu do corpo. Sendo a política económica do Governo o contrário do que o Bloco gostaria que fosse razões para criar ruído e atrito com o PS não faltarão.

Os comunistas, mais previsíveis, irão continuar a insistir na conflitualidade laboral através dos sindicatos. Se é certo que já nada disto é novo, certo é também que esta é forma de atuar e garantir a coesão e a prontidão das suas tropas. No PCP o que importa é manter sempre a máquina oleada.

À direita nada de novo. Partidos antigos com caras novas e partidos novos com caras antigas. Todos a disputar o mesmo espaço desvalorizando causas tradicionais e dando voz a reivindicações que costumam vir de outros quadrantes. Não antevejo grande sucesso nesta estratégia, mas a ver vamos.

Sobre as eleições europeia nem me pronuncio. Se normalmente contam pouco estas ainda vão contar menos. Por tudo isto o meu desejo é que 2019 chegue rapidamente ao fim.

Jurista