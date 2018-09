Quem tem mais a perder com a guerra comercial? 

A China tem sido o alvo preferencial dos ataques de Donald Trump. Ainda na semana passada, a administração norte-americana elevou as tarifas sobre bens chineses para 200 mil milhões de dólares. Mas, será que só a China vai perder com a escalada da guerra comercial? Segundo um estudo do Banco Central Europeu, os EUA vão sofrer com a guerra comercial que iniciaram, enquanto a China poderá vir a beneficiar. No mesmo dia que foi publicado este estudo, a Ford informou que as tarifas passaram uma factura de mil milhões à empresa, além de estarem a penalizar as vendas na China. Mas esta é apenas uma empresa norte-americana a sentir o impacto negativo das tarifas. Da Apple, à Coca-Cola e à Starbucks, todas estão a sentir dificuldades em conquistar novos clientes na China. Além da guerra comercial entre Washington e Pequim, estas empresas enfrentam ainda uma forte concorrência de companhias chinesas. No segmento automóvel, grandes fabricantes automóveis têm também sido confrontadas com a oferta de veículos fabricados por novas empresas chinesas. Enquanto os EUA estão preocupados em implementar novas tarifas, a China está focada no desenvolvimento de novas tecnologias e negócios.

Jornalista