Quem vai adivinhar a direção dos mercados?

No entanto, o mais recente inquérito realizado pelo Bank of America Merrill Lynch mostra que, desde 2016, que os gestores não investiam tão pouco em ações. De acordo com Michael Hartnett, estratego do banco norte-americano, citado pelo MarketWatch, os investidores estão a privilegiar ativos defensivos, "que têm um desempenho positivo quando o crescimento e as taxas de juro descem". Segundo o inquérito do Bank of America, apesar dos fundos de ações terem registado um volume de subscrições na semana passada, estes produtos de investimento perderam 46 mil milhões de dólares desde o início do ano, apesar do bom momento dos mercados, em 2019. Mas a estratégia mais defensiva dos investidores não significa, na opinião dos especialistas do BofA, que estejam a antecipar uma recessão imediata. Os investidores estão a antecipar uma "estagnação secular", através da aposta em títulos de tecnologia, saúde e consumo discricionário, enquanto estão a evitar "utilities" e ações cíclicas. Quem irá acertar na direção dos mercados?

