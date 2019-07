Regionalização para quê?

Algumas correntes dentro dos vários partidos e do Governo querem meter à força a regionalização no centro do debate político para a próxima legislatura. Também muita da imprensa de opinião alinha por esta ideia, oferecendo-a como tábua de salvação de um Portugal cada vez mais desequilibrado.

São muitas as minhas reservas quanto a esta euforia e quase consenso opinativo. O que está subjacente a esta opinião, muito alargada no nosso espectro político, é o entendimento de que cabem exclusivamente ao Estado e aos políticos a promoção do desenvolvimento e crescimento económico e social. Que a estes e só a estes cabe fazer o trabalho todo. Curioso é, porém, pensar na credibilidade e qualidade que a opinião pública atribui hoje aos políticos e ao seu trabalho. Esta visão estatista da sociedade está tão enraizada e é tão propagandeada que os portugueses chegam a estar convencidos de que é mesmo assim. Não é. Na verdade, a política quando sai do âmbito de atuação daquilo que deve ser o seu campo de ação, normalmente só atrapalha, condiciona e muitas vezes torna impossível o trabalho das empresas, das organizações, das instituições e da sociedade civil na sua extraordinária força e capacidade. Ora muito mais do que a regionalização política de Portugal, gostaria de ver os nossos governantes atacar o excessivo controlo estatal sobre todos os aspetos da nossa vida, asfixiando a nossa liberdade individual, e pondo assim em causa a mobilidade social caracterizadora de uma sociedade verdadeiramente justa e, assim, auspiciosa. Porque não pugnar pela celeridade e eficácia na Justiça, simplificando e agilizando a sua atuação e motivando os seus agentes? Porque não atacar o verdadeiro caos que se vive na Saúde em Portugal? Porque não pugnar pela criação de regras claras que evitem os desmandos das múltiplas autoridades e inspeções existentes, verdadeiros polícias de um totalitarismo estatal, burocrático e centralista que está a dar cabo da economia e que cada vez mais desmobiliza os que não se conformam? Os copiosos tentáculos do nosso Estado Central, completamente desgovernados e incontroláveis, têm sido impiedosos para quem cria riqueza e emprego. O ataque sem precedentes que as empresas têm sofrido às mãos destas múltiplas autoridades estatais coloca em perigo a economia real, o emprego e a vida de milhares de trabalhadores e das suas famílias. É nisso que devem atentar o governo e os partidos democráticos e republicanos. A regionalização não resolve um único problema real das famílias e das empresas. Apenas acrescenta mais Estado ao Estado já de si omnipresente em muitas variáveis da nossa vida pessoal e profissional. Não precisamos de mais despesa pública, nem de mais cargos políticos, nem de mais patamares de decisão. Precisamos é de um Estado forte nas funções que consensualizamos atribuir-lhe, eficaz e eficiente nessas funções, com funcionários públicos adequadamente remunerados e premiados em função do mérito e não deste Estado Corporativo, rentista, multiplicador de formas de absorver o crescimento da produtividade e da riqueza criada pela sociedade, através de impostos e taxas às empresas e aos trabalhadores, estes sim os verdadeiros criadores de valor e riqueza. Precisamos de melhor investimento público, nomeadamente em infraestruturas, para promover a nossa economia, ajudar as nossas empresas e as nossas exportações, defender os postos de trabalho. Precisamos de um Estado que invista forte numa educação de excelência, com uma escola pública de qualidade, seja estatal ou particular, proporcionando condições de acesso a todos, promovendo assim a ascensão social e mitigando as desvantagens iniciais de quem nasce num meio menos favorável. Precisamos de melhores salários e menos impostos. A tradição portuguesa é municipalista, o país é homogéneo cultural e identitariamente. Porque é que querem dividir o que é uno há quase nove séculos? Alguém acredita verdadeiramente que será um Presidente e respetivo governo regional que vai aumentar as exportações, produzir melhores produtos a mais baixo preço, competir no mercado global, proporcionar igualdade de oportunidades? Acredito mais que esse governo irá sim precisar de cada vez mais receitas para se alimentar e às múltiplas clientelas que surgirão. Ora essas receitas só podem vir de um lado e sendo assim vão diminuir ainda mais o rendimento disponível de cada um de nós no fim do mês. Presidente da CM de Santa Maria da Feira