Revisão excecional de preços nos contratos públicos: em boa hora!

A situação excecional das cadeias de abastecimento tornou-se, há sensivelmente dois anos, habitual. Seja com a escassez de materiais, a sobrecarga dos fornecedores e consequente volatilidade do preço, ou com a instabilidade na logística motivada pela escalada dos custos energéticos, ou ainda, mais recentemente, com a subida anormal dos preços das matérias-primas, dos materiais, dos equipamentos de apoio e da mão de obra, o setor da construç...