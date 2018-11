Riscos geopolíticos vão fazer vítimas

Um dos factores com mais peso no rumo dos vários activos é o risco geopolítico, numa altura em que se mantêm as tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e entre a Arábia Saudita e o Ocidente.

Para o JPMorgan, as primeiras vítimas do risco geopolítico serão o ouro e o iene, activos que tipicamente funcionam como refúgio em momentos de turbulência. Num relatório de 135 páginas, publicado na passada quinta-feira e citado pela agência Bloomberg, o banco de investimento refere que não tem que ser necessariamente assim.

Os especialistas defendem que, desde 2008, as acções têm estado cada vez mais sensíveis à instabilidade política. Mas, defendem os mesmos especialistas, os riscos geopolíticos também podem beneficiar os investidores, nomeadamente as empresas do sector da defesa e aquelas que proporcionam ferramentas contra os ciber-ataques. Em ambos os casos, deverão ver a procura pelos seus serviços crescer.

Há sempre os dois lados, quem ganha e quem perde. E estes lados são cada vez menos óbvios.